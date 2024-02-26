TRT Haber’de 7/24 AKP güzellemesi

TRT Haber’in belediye başkan adaylarına ayırdığı süre, ‘propaganda aracı’ eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. AKP’nin adaylarının 1 saat 13 dakika göründüğü ekranlarda CHP’nin adaylarına tek bir saniye dahi yer verilmedi.

Mustafa BİLDİRCİN

TRT Haber’in 12-13 Şubat 2024 tarihli yayınları mercek altına alındı. Kanalın, adaylara ayırdığı süreler, “TRT kamu yayıncılığı ilkelerinden uzaklaştı” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP’nin adaylarının 12-13 Şubat tarihlerinde TRT Haber ekranlarında bir saniye dahi yer bulamadığı öğrenildi. RTÜK’ün CHP’li Üyesi Tuncay Keser, seçim dönemi ile birlikte TRT’nin, “AKP’nin adaylarının propaganda aracına dönüştüğünü” söyledi.

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yükümlülüğü bulunan ve yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT, muhalefeti adeta yok sayan tavrını sürdürdü. TRT Haber’in, CHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını yok saydığı belirlendi.

TRT’DE MUHALEFET YOK

12-13 Şubat 2024 tarihli 24 saatlik yayın incelemesinde, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile ilgili hiçbir haber yayınlamadığı tespit edildi. 12 Şubat 2024 tarihli yayın incelemesine göre, AKP’nin adayları ise TRT Haber ekranlarında geniş yer buldu. Buna göre, Murat Kurum altı haberle 13 dakika 19 saniye, Turgut Altınok beş haberle 12 dakika 12 saniye Hamza Dağ ise üç haberle, 5 dakika 30 saniye, TRT Haber ekranlarında yer aldı. TRT Haber’in AKP adaylarına ayırdığı süre ise 31 dakika 1 saniye olarak hesaplandı. 13 Şubat 2024 tarihli yayın incelemesinde de tablo değişmedi. CHP’nin adaylarının bir saniye bile yer bulamadığı TRT Haber ekranlarında 13 Şubat günü Murat Kurum altı haberle 15 dakika 53 saniye, Hamza Dağ beş haberle 21 dakika, Turgut Altınok ise üç haberle 5 dakika 38 saniye görüldü. AKP adaylarına 13 Şubat’ta ayrılan toplam süre ise 42 dakika 31 oldu.

Türkiye’de seçim döneminin başladığı 1 Ocak 2024 itibarıyla TRT Haber’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’li yöneticilerin canlı yayınları 2 bin 592 dakika olurken aynı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmalarının sadece 43 dakikalık bölümü TRT Haber’de canlı yayınlanabildi.

TRT’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarına tanıdığı yayın süresi

“YÖNETİM SUÇ İŞLİYOR”

TRT’nin 85 milyon yurttaşın vergileri ile yayın yaptığının altını çizen RTÜK Üyesi Tuncay Keser, şunları kaydetti: "TRT, milletin bir kesimini görmezden geliyor, yok sayıyor. TRT Haber’in günlük yayınlarına bakıldığında üç büyükşehirde sadece AKP’nin adayı var ve onlar bir şeyler yapıyor, CHP’nin ya da diğer muhalefet partilerinin adayları hiç seçim çalışması yapmıyor. Böyle bir habercilik olur mu? Tam gaz adaletsizlik. TRT habercilikte sıfır çekmiştir. TRT Yönetimi, tasarlayarak, planlayarak suç işliyor. TRT bir yandan kendi kanununu çiğnerken, bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu kararlarını paspas ediyor.”