TRT World'den LGBTİ+ karşıtı belgesel: İlk fragman yayınlandı

TRT World, 'True colours' (Gerçek renkler) ismindeki LGBTİ+ karşıtı belgeselin fragmanını yayınladı.

TRT World, LGBTİ+'ları hedef alan LGBTİ+ karşıtı söylemler içeren belgeselin fragmanını sosyal medya hesabından yayınladı.

'True colours' (Gerçek renkler) ismindeki belgeselin 70 saniyelik fragmanında kapak fotoğrafında yer alan 6 kişinin konuşmalarından kısa kesitlere yer verildi.

Fragman, bir kişinin "Kendimi öldürmeye çalıştım, neredeyse başarılı oluyordum” sözleriyle başlarken LGBTİ+ hareketini eleştiren bir başkası “Gökkuşağını, parıltılı unicorn’u öğretiyorlar. Aslında cinsiyet kimliğinin ne olduğuna dair gerçekleri öğretmiyorlar” diyor.

A new digital series exclusive to TRT World, “True Colours” explores the untold stories of those who have been affected by the spread of gender ideology and the LGBT lobby. Coming soon to our digital platforms pic.twitter.com/kKcAacIASB — TRT World (@trtworld) February 8, 2024

Fragmanda yer alan bir başka kişi ise LGBTİ+ hareketi için 'kârı yüksek bir endüstri' nitelemesi yaparken "Batı uyanmalı ve düşünmeye başlamalı" diyor.

TRT World Yayın Koordinatörü Mevlüt Selman Tecim ise belgeselin fragmanını alıntılayarak fragmandaki söylemlere benzer bir mesaj paylaştı: “Toplumsal cinsiyet ideolojisinin ve LGBT lobilerinin yayılmasından etkilenen anlatılmamış hikayeleri küresel ölçekte ön plana çıkaran yeni dijital serimiz ‘True Colours’ ilgi çekici örnekleri ve deneyimleri gözler önüne seriyor."