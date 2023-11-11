Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

TTB davası 30 Kasım’a ertelendi

Güncel
  • 11.11.2023 06:00
  • Giriş: 11.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 11.11.2023 07:07
TTB davası 30 Kasım’a ertelendi
Duruşma öncesi eylem yapan hekimler “Tabipler susmayacak” dedi. (Fotoğraf: ANKA)

Haber Merkezi

Türk Tabipler Birliği (TTB) üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açılan davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, TTB seçilmiş merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin davanın 6’ncı duruşması Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görüldü.

Hakim, önceki celsede davalı avukatlarının "reddi hakim" talebinde bulunduğunu, bu nedenle dosyanın 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildiğini, ilgili mahkemenin de bu talebi reddettiğini bildirdi. Söz alan sanık TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak sanıklar hakkında başka bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin öğrenilmesine karar verdi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılarak TTB’nin başkanının belirlenmesine ilişkin seçim tutanakları ve merkez konseyi üyelerinin belirlenmesine ilişkin mazbataların istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava ertelendi
Fahrettin Kocanın doktorları kastederek para sayma işareti yapmasına TTBden tepki: Utanıyoruz
BirGün'e Abone Ol

 

 

 