TTB davası 30 Kasım’a ertelendi

Haber Merkezi

Türk Tabipler Birliği (TTB) üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açılan davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, TTB seçilmiş merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin davanın 6’ncı duruşması Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görüldü.

Hakim, önceki celsede davalı avukatlarının "reddi hakim" talebinde bulunduğunu, bu nedenle dosyanın 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildiğini, ilgili mahkemenin de bu talebi reddettiğini bildirdi. Söz alan sanık TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak sanıklar hakkında başka bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin öğrenilmesine karar verdi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılarak TTB’nin başkanının belirlenmesine ilişkin seçim tutanakları ve merkez konseyi üyelerinin belirlenmesine ilişkin mazbataların istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.