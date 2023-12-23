TÜGVA’cı istediğini aldı

Eski TÜGVA yöneticisi Mahmud Tekin, kadrosu Bitlis Eren Üniversitesi’nde görünmesine rağmen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapıyor. Tekin üniversite adına da ülke ülke geziyor.

Berkay SAĞOL

Gaziantep Üniversitesi tarafından 2021 yılında kendine özel açılan kadro için tek başına sınava giren ancak başarılı olamayan eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin, kadrosu Bitlis Eren Üniversitesi’nde görünmesine rağmen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışıyor.

YÖK Akademik’te yer alan verilere göre, Mahmud Tekin’in kadrosu Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Optisyenlik Programında görünüyor. Ancak üniversitenin sitesinde yer alan akademik personel bilgilerine göre Tekin’in burada görev yaptığına dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Tekin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (GİBTÜ) resmi sitesinde ise Rektörlüğe bağlı Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde Koordinatör olarak görev yaptığı görülüyor. Tekin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şeyhmus Demir’le beraber Kuveyt Üniversitesi ziyaretine katıldığı görülüyor.

Tekin kasım ayında yaptığı bir diğer paylaşımda ise Makedonya’daki Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’na katıldığını belirterek, “Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitemizi Balkanlar’da tanıtmaya ve işbirliği anlaşmaları yapmaya devam ediyoruz. Fuar kapsamında Üniversitemizi öğrencilerin yanı sıra Büyükelçimiz Hasan Mehmet Sekizkök ve YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı’ya tanıttık. Aynı zamanda Eğitim ve Din Müşavirliği, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ettik” diyerek çeşitli fotoğraflar paylaştı.

Ayrıca üniversitenin resmi sitesinden “GİBTÜ ile Malezya İslami İlimler Üniversitesi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı” başlığıyla yapılan bir başka duyuru da Tekin’in protokol imza törenine katıldığı bilgisi verildi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Tekin, geçen ağustos ayında 4 yıldır sürdürdüğü TÜGVA Gaziantep İl Temsilciliğini bıraktığını açıklamıştı. Tekin 2021 yılında TÜGVA temsilcisiyken, Gaziantep Üniversitesi’nde kendine özel açılan akademik kadro için tek başına giriş sınavına alınmıştı. Tekin o dönem 20 Ocak 2021 tarihinde girdiği sınavda 38 puan alarak başarısız olmuştu. Konu hakkında kendisine ulaştığımız Tekin, cevap hakkını kullanmayacağını belirtti.