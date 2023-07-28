TÜİK verileri: Ekonomik güven endeksi eşik değerin altına düştü

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Buna göre ekonomik güven eşik değerin altına düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.

Böylece ekonomik güven eşik değerin altına düşmüş oldu. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi ise yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.