TÜİK verileri: Hizmet üretici enflasyonu ekimde arttı

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ekim verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylülde yıllık yüzde 78,46, aylık yüzde 1,70 arttığı açıklanan hizmet üretici enflasyonu, ekim ayında yıllık yüzde 76,99, aylık yüzde 1,21 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; eylülde yıllık yüzde 78,46, aylık yüzde 1,70 arttığı açıklanan H-ÜFE, ekim ayında yıllık yüzde 76,99, aylık yüzde 1,21 arttı.

Yıllık H-ÜFE'de, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 63,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,90, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 81,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 92,53, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,10 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE ARTIŞ

Aylık H-ÜFE'de ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,53 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,36 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,54 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 134,60 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, yüzde 128,75 ile peyzaj hizmetleri, yüzde 109,79 ile reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri oldu.

Aylık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektör de yüzde 19,25 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri olurken; reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 11,36, bilgi hizmetleri yüzde 6,80 arttı.