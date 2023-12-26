Tüketim çağında hızla üretiyorum

Yılın en çok dinlenen müzisyeni seçilen Semicenk, “Tüketim çağında hızlı üretimin şart olduğunu düşünüyorum. Bu tempoya ayak uydurmak kolay olmasa da çok çalışarak bu açığı kapatmaya çalışıyorum” dedi.

Işıl ÇALIŞKAN

Fark Ettim, Mesafe gibi şarkılarıyla dinleyicinin gönlünde taht kuran Semicenk, online müzik ve podcast dinleme platformu Spotify’ın verilerine göre de Türkiye’de yılın en çok dinlenen müzisyeni oldu. Müzisyen ayrıca en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısını sokmayı başardı. Semicenk ile müziğini konuştuk.

Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı ünvanının sahibi oldunuz. Bu yükselişi neye bağlıyorsunuz? Dinleyici sizce sizi neden sevdi?

Öncelikle bu ünvan için bütün dinleyicilerime teşekkür ederim. İnsanların benim şarkılarımda kendinden bir parça bulduğunu düşünüyorum. Sanırım en büyük sebeplerinden biri bu. Aynı zamanda bu başarının arkasında aile gibi olduğumuz bir ekibe sahibim, onların da bu başarıdaki etkisi yadsınamaz.

DİNLENME KAYGISI DUYMADIM

Aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkınızla birden girerek kırılması zor bir rekora da imza attınız. Bunların üretimlerinize nasıl bir yansıması olacak?

Bugüne kadar şarkılarımı hep hissederek, herhangi bir dinlenme kaygısı olmadan yaptım. Yaptığım şarkıların dinleyicilerime de geçtiğini görmek beni mutlu ediyor. Üretime hiç hız kesmeden devam etmeyi planlıyorum. Karışık Kaset adında bir arabesk albüm yayınladık. Benim içime çok sinen ve keyif aldığım bir albüm oldu, umarım dinleyicilerim de benim kadar beğenirler.

Kariyerinizin dönüm noktası ne oldu?

Kariyerimin dönüm noktası “Düşer Aklıma” şarkım oldu diyebiliriz. Daha sonrasında Funda Arar ile birlikte söylediğimiz “Al Sevgilim” adlı şarkımın da bu yolda önemli bir etken olduğunu söyleyebilirim.

Tüketim çağında sanat üretmek size neler hissettiriyor? Tüketim çağında üreten bir sanatçı olarak bir refleks üretiyor musunuz?

Tüketim çağında hızlı üretimin şart olduğunu düşünüyorum. Bu tempoya ayak uydurmak kolay olmasa da çok çalışarak bu açığı kapatmaya çalışıyorum.

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Z KUŞAĞI MÜZİK TÜRÜNÜ ÖNEMSEMİYOR

Melanie Parejo - Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü: Semicenk’in 2023'te olağanüstü bir yıl geçirdiğini düşünüyorum çünkü en çok dinlenen sanatçı olmak ve 4 şarkıyla birden en çok dinlenen şarkılar listesine girmek o kadar da sık gördüğümüz bir şey değil elbette. Bu olağanüstü yükselişin Semicenk’in müzikal başarısının yanı sıra Türkiye’deki yerel kültürde olup bitenler ve kullanıcı alışkanlıklarındaki trendler gibi birçok unsurun birleşimiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Z kuşağı için şunu söyleyebilirim: Müziği ruh hallerini değiştirmek için kullanıyorlar ve zevkleri çeşitlilik ve akıcılık gösteriyor. Şarkının ne zaman çıktığı ya da hangi türe ait olduğu pek de umurlarında değil. Sonuçta Semicenk’in başarısına baktığımda bunun kullanıcılarımızın alışkanlıklarının gerçek bir yansıması olduğunu görüyorum. Semicenk'i yürekten tebrik ediyorum.