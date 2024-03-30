Tülay Hatimoğulları'ndan 'Kürt sorunu' mesajı: "Çözüm ve diyalog süreci başlayana dek mücadele sürecek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçim sürecinde sık sık gündeme gelen çözüm sürecine yönelik tartışmalara ilişkin konuştu. Hatimoğulları, partisinin cezaevinde tutuklu olan ABB adayı Gültan Kışanak'ın sözlerini anımsatarak "Bizler seçim kampanyamızda olduğu gibi seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz" dedi. Hatimoğulları, ayrıca, sandığa gitme ve oy kullanma çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, çözüm sürecine ilişkin "Bizler seçim kampanyamızda olduğu gibi seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

AA'da yer alan habere göre, DEM Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gültan Kışanak'a destek için Sakarya Caddesi'nde seçim standı kurdu. Kışanak'ın seçim broşürlerini dağıtan partililer halay çekti.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gültan Kışanak'ın çözüm sürecine ilişkin sözlerini hatırlatarak "Kürt sorunu, elbette seçimlerden seçimlere hatırlanacak, seçimlere malzeme edilecek bir süreç değildir" diye konuştu.

"HERKES SANDIĞA GİTSİN, OY KULLANSIN"

Hatimoğulları, mücadelelerinin, seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek süreceğini söyledi.

Seçmenleri oy kullanmaları için yarın sandıklara çağıran ve sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Oyumuzu kullanmakla yetinmeyelim. Bu oy hırsızlarına karşı, sandık hırsızlarına karşı, kayyumcu zihniyete karşı hep birlikte örgütlü bir şekilde sandıklarımızı korumaya çağırıyorum sizleri" ifadelerini kullandı.