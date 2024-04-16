Tülay Hatimoğulları: Seçim haritasının yönünü DEM Parti belirlemiştir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Hatimoğulları, kayyum atanan belediyeleri geri alma hedefine ulaştıklarını belirterek "Bu haritanın yönünü DEM Parti belirlemiştir, bu harita, demokratik dönüşümün haritasıdır" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Yerel seçimde başarılı bir sonuç elde ettiklerini dile getiren Hatimoğulları, sonuçlarla ilgili şunları söyledi: "Bu başarıyı değerli halklarımıza borçluyuz. Kayyumcu seçmenlere karşı nasıl mücadele verileceğini aktaran değerli halklarımıza ve parti emektarlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu başarı hepimizin."

"AKP-MHP İKTİDARININ ALANI DARALDI"

Seçmenin tercihlerini iktidarın ve muhalefetin doğru okuması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Haksızlığa, sefalete hep birlikte tepki gösterdik. Uzun yıllardır ülkenin kaynakları bir avuç yandaşa peşkeş çekildi. Bu tabloya Türkiye halkları adalet ve özgürlük demiş, AKP-MHP iktidarına dur diyerek alanlarını daraltmış ve özgürlük demiştir" diye konuştu.

"HARİTAYI DEM PARTİ BELİRLEDİ"

Hatimoğulları, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Siyasete düşen toplumun mesajını iyi okumaktır. Muhalefet için de böyledir. Kürt seçmen, sorunun barışla çözülmesini istemiştir. İktidar da muhalefet de Kürt halkının taleplerine kulak vermelidir. Bu harita, demokratik dönüşümün haritasıdır. Güçlü ve umutlu geleceklerin kurulabileceğinin haritasıdır.

DEM Parti olarak bu sonuçları böyle okuyoruz. 31 Mart'ta DEM Parti'nin seçim stratejisi kazanmıştır. Batı'da Türkiye halklarının kazanması ve bütün halkların temsiliyetinin sağlanmasını, kayyumların gönderilmesini hedeflemiştik. Bu haritanın yönünü DEM Parti belirlemiştir."

"VAN BÜYÜK BİR BAŞARIYDI"

Van'da ilk aşamada seçimi kazanan Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesinden sonraki süreci de değerlendiren Hatimoğulları, "Darbeyle elimizden alınmak istenen Van'da seferber olan halkımıza ve bize destek olan siyasi partilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Van büyük bir başarıydı" dedi.

Sadece siyasi partilerle değil bütün toplumsal dinamiklerle birlikte hareket etmek istediklerini de vurgulayan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Biz kent uzlaşısı ya da demokratik cumhuriyet derken sadece parlamentodaki siyasi partileri değil, ülkedeki bütün ilerici ve demokratik hareketleri ve siyasi özneleri, toplumsal dinamikleri kastettik. Şimdi aynı coşkuyla 1 Mayıs'ta alanlarda, meydanlarda işçilerle ve emekçilerle el ele olacağız."

"AKP, ÇALDIĞI BELEDİYELERLE MUZAFFER OLAMAYACAK"

Tülay Hatimoğulları, Kürt illerinin çoğunda kayıt altına alınan 'taşımalı seçmenler' hakkında da değerlendirmede bulundu. AKP'nin bu şekilde kazandığı hiçbir yerde zafer ilan edemeyeceğini belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"AKP-MHP iktidarının kayyum seçmenle kazandığı yerlerin listeleri var elimizde. Kürdistan'da az farkla kaybettiğimiz belediyelerde ahlaki değerleri, seçme ve seçilme hakkını yok sayan şekilde seçimler gerçekleşti. Şırnak seçim günü açık hava cezaevi gibiydi. AKP Şırnak'ta hırsızlık yapmıştır. Bu kayyum rejiminin başka bir versiyonudur. Buna karşı direnen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi iletiyorum. AKP çaldığı belediyelerle asla muzaffer olamayacaktır."

Yarın devam edecek Kobani Davası ile ilgili de konuşan Hatimoğulları, "Ortaya konan senaryoya mahkeme heyeti bile inanmıyor. Bir hukuk cinayeti görmek istiyorsanız, kumpas davasının belgelerinde bunun görürsünüz. IŞİD zihinyetinin Sincan adliyelerindeki tezahürüdür" dedi.

Hatimoğulları, yarınki duruşmada tahliye kararı çıkmasını beklediklerini belirtti.

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz yaşanabilir bir ülke için siyaset yapıyoruz. Biz barış türküleriyle, halaylarla ve horonlarla mücadele edeceğiz. Yeni dönemde DEM Parti ile barışı ve demokrasiyi getirme mücadelemiz sürecek. Her zamankinden daha fazla emek vermeye ihtiyacımız var.