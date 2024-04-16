Kobani davasında karar yarın çıkmayacak

18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında yarın karar duruşması yapılması bekleniyordu. DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, yarın davada karar çıkmayacağını ve tutukluluk incelemesi yapılacağını söyledi.

Aralarında Selahattin Demirtaş, Figden Yüksekdağ, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel gibi eski HDP'li yöneticilerinin ve Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin yargılandığı Kobani davasında yarın da karar çıkmayacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında kararın yarın çıkması bekleniyordu ancak DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, yarın davada karar çıkmayacağını ve tutukluluk incelemesi yapılacağını duyurdu.

Türkdoğan, mahkeme kaleminin kendilerine haber göndererek karar için zamana ihtiyaçları olduğunu ve yarınki duruşmada kararın çıkmayacağını ilettiğini aktardı. Türkdoğan, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla yarın ki duruşmada tutukluluk incelemesi gerçekleştirilecek. Kanunen zorunlu bir inceleme. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık yarın karar çıkacakmış gibi orada olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yaptığımız çağrı halen geçerlidir. Yarın saat 10.00’da Sincan Kampus Duruşma Salonunun önünde partimiz dost kurumlar ve bileşenlerimizle demokratik kamuoyu ile oradaki açıklamamızı gerçekleştireceğiz.



Beklentimiz arkadaşlarımızın yarın tahliye edilerek Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine giden yola dönmesidir. Bizim yarınki beklentimiz, arkadaşlarımızın tamamının tahliye edilmesidir. Hele hele bazı arkadaşlarımız var ki onlar kanunen 7 yıldan fazla tutuklu yargılanamayacağına dair hükmü ihlal edilen arkadaşlarımızdır. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel kanuna aykırı olarak tam bir siyasi rehine olarak tutulmaktadırlar.”

14 Nisan 2023'te savcılığın esasa ilişkin sunduğu 5 bin 267 sayfalık mütalaasına karşı savunmalar 20 Mart'ta tamamlanmıştı.

36 SANIK İÇİN EN AZ BİR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

36 sanık için en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istenen davada savcı, mütalaasını 14 Nisan 2023'te açıklamıştı.

5 bin sayfalık mütalaada sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal, Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.