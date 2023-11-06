Tüm dünya ayakta

Gazze’de soykırım yapan İsrail’e başta ABD olmak üzere Batılı emperyalist güçler koşulsuz desteğini sürdürüyor. Dünya çapında halkların İsrail’in katliamlarına ve buna göz yuman hükümetlere ise tepkisi gün geçtikçe büyüyor.

Dış Haberler

Gazze Şeridi’nde katliamlara imza atan İsrail’e emperyalist Batı’nın desteği sürerken dünyanın birçok ülkesinde halkların tepkisi büyüyor. ABD’nin başkenti Washington’da ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi düzenlendi. Barış yanlısı Yahudilerin de katıldığı gösterilerde 300 binden fazla kişi Gazze’de ateşkes çağrısı yaparak ABD’nin İsrail’e desteğinin son bulmasını istedi. İngiltere’nin başkenti Londra’daki gösteride ise eylemciler, İngiltere hükümetinin soykırımda suç ortağı olduğu belirterek Başbakan Rishi Sunak’ı istifaya çağırdı. Muhalefetteki İşçi Partisi de Tel Aviv’e desteği sebebiyle protesto edildi. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail ve Filistin'e yönelik politikaları eleştirildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları Kanada, İsveç, Polonya ve Avustralya’da protesto edildi.

BİBİ’YE ÖFKE BÜYÜYOR

İsrail’in Tel Aviv kentinde de bir grup savaş karşıtı İsrailli, Gazze’de ateşkes ve esir takası talep ederek “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı. Yaheli adlı bir eylemci, “Batı Şeria’da sivilleri silahlandırarak şiddeti körüklediğini” belirtti. Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutu önünde gösteride “Katil Bibi” sloganları atan protestoculara polis müdahale etti.

Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria’ya “sürpriz” bir ziyaret gerçekleştirerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Blinken’a “acil ateşkes” yapılması ve insani yardımın girişinin sağlanması gerektiğini söyledi. Blinken ise ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini” belirtti. Batı Şeria’nın Ramallah kentinde toplanan binlerce kişi ise Blinken’ın ziyaretine karşı gösteri düzenledi. Gazze’de yaşanan insanlık felaketinde ABD'yi suçlayan Filistinliler, Blinken'ın resmini yaktı.

KAMPLARI HEDEF ALIYOR

İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’de ise yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 4 bin 800’ü çocuk olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 770’e yükseldiğini açıkladı. İsrail’in Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü. Gazze’nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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OBAMA: KİMSE TEMİZ DEĞİL

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Ortadoğu’da son bir aydır yaşananlara ilişkin bir podcast yayınında “Kimsenin eli temiz değil” dedi. Hamas’ı kınayan Obama, “Eğer sorunu çözme istiyorsanız bütün gerçeği dikkate almalısınız. İşgal de bir gerçek ve Filistinililere olanlar dayanılmaz” diye konuştu. Öte yandan Obama Vakfı’nın bir etkinliğinde de konuşan Obama, yaşananların “sürdürülebilir bir barış sağlanamamasından kaynaklandığını” belirterek şunları söyledi: “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkansızAilelerin yası, enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor.”