Tuna Kiremitçi'nin TRT 2 'deki programı iptal edildi: "Seçim sonuçlarına sevindim diye..."

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi seçim sonuçlarına sevindiği için TRT 2'deki programının iptal edildiğini öne sürdü.

Türkiye, 31 Mart günü 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Seçimin en büyük mağlubu sandıktan ilk kez ikinci parti olarak çıkan AKP olurken CHP çok sayıda seçim bölgesinde büyük zafer elde etti.

Öte yandan sandık sonuçları ülke genelinde büyük yankı uyandırdı, çok sayıda isim sosyal medya paylaşımlarıyla sonuçlara yönelik memnuniyletlerini dile getirdi.

"DAVET EDİLDİĞİM PROGRAM İPTAL EDİLDİ"

Sandık sonuçlarına yönelik paylaşımda bulunan isimlerden biri de müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu. Kiremitçi, söz konusu paylaşımları gerekçesiyle TRT 2'de davet edildiği programın iptal edildiğini öne sürdü.

Kiremitçi, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT2'de davet edildiğim program, seçim sonuçlarına sevindim diye, yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.