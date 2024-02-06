Tunç Soyer'den DEM Parti iddiasına yanıt

CHP'den ayrılacağı ve DEM Parti'den aday olacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Benim gündemimde DEM’den aday olmak yok" açıklamasını yaptı.

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti iddialarına yanıt verdi.

CHP'den ayrılacağı da öne sürülen Tunç Soyer, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"DEM’den aday olacak mısınız” sorusuna yanıt veren Soyer, “Benim gündemimde DEM’den aday olmak yok” cevabını verdi.

Soyer, daha önce "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum” eleştirilerinde bulunmuştu.