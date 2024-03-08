Tunç Soyer'den İmamoğlu'na destek: İstanbul ile Türkiye'nin kaderi ortak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayarak, "İstanbul ve Türkiye’nin kaderi ortak. İstanbul bir kez daha nefes alacak, Türkiye’de hep beraber nefes alacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü (BJK) ziyaret etti. BJK Başkanı Hasan Arat tarafından Tüpraş Stadyumu’nda karşılanan İmamoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

Soyer ayrıca İBB'nin Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Soyer, "Türk milletinin gözbebeğine Ekrem Başkan beş yıldır İstanbul’a tutkuyla, sevgiyle, aşkla baktı. Şimdi sıra bizde, ona sahip çıkma sırası bizde" dedi.

"Çünkü İstanbul ve Türkiye’nin kaderi ortak" diyen Soyer, "İstanbul bir kez daha nefes alacak, Türkiye’de hep beraber nefes alacağız. Ekrem Başkanımın yolu açık olsun. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.