Tunç Soyer'den veda konuşması: "Ben yola devam ediyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEKKK toplantısında konuştu. Kendisine teşekkür plaketi verilen toplantıda konuşan Soyer, "Ben yola devam ediyorum çünkü bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 125’inci toplantısını yaptı. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıda yeniden aday gösterilmeyen Başkan Soyer’e veda edildi.

Toplantıda konuşan Tunç Soyer, “Cumhuriyet’in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Ancak ben yola devam ediyorum çünkü bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum” dedi.

“EN BÜYÜK GURUR”

İEKKK’nin Türkiye’de örneği bulunmayan bir yapı olduğunu belirten Soyer, “Bu kurul inanılmaz kıymetli bir kurul. Burada tarih, siyaset, arkeoloji, her şey konuşuluyor. Burada büyük bir içtenlikte bütün farklılıklar masaya yatırıldı. Bu son derece kıymetli bir durum. O yüzden önümüzdeki süreç neyi getirirse getirsin, ne olacaksa olsun bu kurul kalmalı. Bu şehrin hafızasında kalmalı ve unutulmamalı. Bu kurul ortak aklı, şehir için ortak vicdanı, derdi, tasayı taşıyan insanlardan oluşuyor” diye konuştu.

Kendisine verilen değer için de bir kez daha teşekkür eden Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bana çok büyük bir yük yüklediniz, asla bu değer karşısında sizleri mahcup etmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Empati yapmak en çok gayret ettiğim nokta. Empati yapmaya başladığınızda demokrasinin de yolunu açmış oluyorsunuz. Benim en çok yapmaya çalıştığım şey bu. Bu gurur bana yetiyor. Cumhuriyet’in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Hiç kuşkusuz yetişemediklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız oldu ancak sizler onu bir tarafa bırakacak başka şeyler yarattınız. Bu nezaket hiç unutmayacağım bir şey.”

SOYER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı’ya teşekkür plaketi verdi. İEKKK üyeleri de verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Soyer’e teşekkür plaketi sundu.