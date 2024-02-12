Tunç Soyer reddetmişti: Özgür Özel’in önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı

İzmir'e yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer’in, Özgür Özel’le gerçekleştirdiği görüşmede reddettiği teklifin ne olduğu ortaya çıktı. Özel'in Tunç Soyer'e 'CHP’nin yurtdışı danışmanlığı' görevini önerdiği iddia ediliyor.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için tekrar aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, geçen haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği görüşmede reddettiği yeni görevin ne olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta Soyer’le yaptığı sürpriz görüşmede “CHP’nin yurtdışı danışmanlığı” görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi.

Saygı Öztürk, "Özel, CHP’nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini yerine getirdiğini anlattı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Ekim 2023’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilmişti. Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etmişti.

Soyer'in 1 Nisan’da hem belediye başkanlığı hem de Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük koltuğu olan Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı görevi sona erecek.