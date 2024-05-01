Tuncer Bakırhan'dan 1 Mayıs mesajı: Yaşadığımız zulmü ve yoksulluğu bitirmek bizim elimizde

Saraçhane'de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt halkının mücadelesini işçilerin mücadelesiyle birleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yaşamakta olduğumuz zulmü ve yoksulluğu bitirmek bizim elimizde" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'e yürümek için Saraçhane'de toplanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin başında bulunan Tuncer Bakırhan, kısa bir açıklama yaptı.

Türkiye işçi sınıfıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Bakırhan, Kürt halkının mücadelesini işçilerin mücadelesiyle birleştirmek istediklerini söyledi.

Bakırhan'ın açıklaması şöyle:

"1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bizim tabanımız emekçiler, Kürt yoksulları. Taksim'de Türkiye işçi sınıfı ve emekçileriyle dayanışmak için buradayız. İşçilerin mücadelesiyle demokrasi ve özgürlük mücadelesini bir araya getirirsek güçlü bir mücadele zemini oluşturabiliriz. Önümüzdeki günler, Kürt halkının hak arama mücadelesiyle Türkiye yoksullarının, emekçilerinin ortak bir zeminde buluşturulması mücadelesini daha fazla vereceğiz. Yaşamakta olduğumuz zulmü ve yoksulluğu bitirmek bizim elimizde."