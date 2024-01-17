Turgay Güler'in paylaştığı AKP'li adayın maklubeli fotoğrafı yeniden gündem oldu

Yerel seçim için geri sayım başlarken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın adayları açıklayacak. AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel'in 'maklube' sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, 2017 yılında; iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler tarafından paylaşılması dikkat çekti. Güler'in paylaşımında "Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır” dediği görüldü.

Güncel 17.01.2024 23:08 Giriş: 17.01.2024 23:08

Güncelleme: 17.01.2024 23:30 Kaynak: Haber Merkezi

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16'sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel isminin açıklanacağı belirtildi. AKP'nin Tekirdağ adayı olması beklenen Yüksel’in ‘maklube’ sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın, 2017 yılında; iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler tarafından paylaşılması dikkat çekti. Güler, 2017’de paylaştığı fotoğrafa, “Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır” ifadesini kullandı. Erdoğan'ın adayları netleşti iddiası: İl il isimler açıklandı