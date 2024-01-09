Turgay Olcayto, görevini Vahap Munyar’a devretti

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 10 yıl sürdürdüğü başkanlık görevini, başkanvekili olan Vahap Munyar'a devretti.

Devir töreni İstanbul Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binasında bulunan Burhan Felek Salonu'nda gerçekleşti. Törende Turgay Olcayto ve Vahap Munyar birer konuşma yaparken, Genel Sekreter Sibel Güneş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2023 faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Tören konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni son 10 yıldır Başkan olarak yöneten Turgay Olcayto İstanbul’dan taşınacağı için istifa etmiş ve yeniden görev dağılımı yapılmıştı. Yönetim Kurulu 25 Aralık 2023 Pazartesi günü yaptığı toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na daha önce Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar’ı seçmişti.

GENEL KURUL 2025 NİSAN’DA

Toplantıda TGC Başkan Vekilliği’ne Doğan Şentürk’ün, Başkan Yardımcılığı görevine İhsan Yılmaz’ın, Genel Saymanlık görevine Hakan Güldağ’ın seçilmesine, Sibel Güneş’in Genel Sekreter, Nuray Karagöz’ün Genel Sekreter Yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak’ın ise üye olarak görevlerine devam etmesine karar verilmişti.

Turgay Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine ise ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağrılması kararlaştırılmıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu 2025 Nisan ayı içinde yapılacak.