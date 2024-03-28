Turgut Altınok 600 konut iddiasına ilişkin belge paylaştı

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutu olduğu iddiasıyla ilgili belge paylaştı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Keçiören’de gerçekleştirdiği otobüs turu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altınok, Antalya'da 600 konutu olduğu iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınan belgeyi paylaştı.

Fotoğraf: AA

"Bana iftira atan, yalan söyleyen kim varsa onların yalancı, iftiracı ve çamurcu olduklarının belgesidir" diyen Altınok, "Tertemiz maziye çamur ve iftira atmaya kalkmışlardır. Bunlar attıkları çamurlarda boğulacaktır. Bu iftirayı ve yalanı atan gazetecilerin şerefleri ve onuru varsa özür dilemeliler. Sayın Yavaş'ın zerre onuru var ise istifa etmesi gerekir. Bu istifa etmesini gerektirecek ve yalanlayan devletimizin resmi belgesidir" diye konuştu.

Antalya'da bulunan söz konusu dairelerin Altınok'un kardeşinin üzerine olduğu gündeme gelmişti.