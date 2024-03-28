Gazeteci Demirağ: Turgut Altınok’un diploması sahte

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, katıldığı bir programda AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Altınok'un Azerbaycan'da okuduğu üniversitenin 98 yılında kapatıldığını belirten Demirağ, "98’de kaydını yaptırıyor üniversiteye. Baroda kaydı yok, diploma sahte" dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un baroda kaydının olmadığı ve hukuk diplomasının 33 günde aldığı iddia edildi.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Flash TV’de yayınlanan "Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye" isimli programda Turgut Altınok hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirağ, Altınok’un Azerbaycan'da hukuk bölümünü okuduğu üniversitenin kapatıldığını ve 33 günde diploma aldığını öne sürdü.

Demirağ'ın açıklamasında ilgili kısım şöyle:

"Bizim siyasilerimizin diplomaları hep tartışılıyor ya, Turgut Altınok yazdırmış kendisine ‘Azerbaycan’da Hukuk Fakültesini bitirdi’ diye. Zaten Kalaba Lisesi’ni dışarıdan bitirmiş.

98’de kaydını yaptırıyor üniversiteye sözde. Ki Azerbaycan Devleti daha sonra o üniversiteyi kapattı 98’de. 33 günde diploma alıyor, 33 günde! Sonra da yazdırmış oraya mesleği avukat. Baroda kaydı yok, diploma sahte, ne diyeyim daha."

Öte yandan Demirağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da Turgut Altınok hakkında 'kaset' olduğunu belirtti.

Turgyt Altunok dikkat et..Bizim tarzımız değil-dir kasetler..En azından bi sus yaâ — Yavuz Selim Demirağ (@yavuzsdemirag) March 28, 2024

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Bir dönem Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapan gazeteci Demirağ, 2019 yılında evinin önünde saldırıya uğramıştı. İlk kez 15 Ekim 2021’de, saldırıdan 888 gün sonra hakim karşısında çıkan Adem Y., Emrah Y., Ali A., Furkan Ç., Necmettin İ. ve Orhan Ç.’nin 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosyası için mahkeme, görevsizlik kararı vermişti.

Demirağ, ayrıca, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalara ilişkin "Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" ifadelerini kullanmıştı.