Turgut Altınok, görüntülere rağmen çakarlı araçları ve konvoyu inkar etti

AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altıntok, geçen hafta çıkan görüntülere rağmen çakarlı araçlarla ve konvoyla gezdiğini inkar etti.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen programda şube başkanlarına hitap eden Altınok, çakarlı araçlarla ve konvoyla gezdiğini inkar etti.

Altınok, geçen hafta Polatlı'da çekilen görüntülere rağmen, "Çakarlı araba kullanmadım. Aday oldum, adaylığımız açıklandı, kendi arabama bindim. Çakarlı araba, konvoy yoktur. Altınok'un tabiatına aykırı. Ben yalnız gezen adamım. 20 yıldır görev yapıyorum. Hanımım dahil çocuklarım makam arabasına binmemiştir" dedi.

Ancak yaklaşık 10 gün önce Turgut Altınok'un Polatlı gezisinde kendisine onlarca çakarlı aracın eşlik ettiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Turgut Altınok'un ilçeye gelişi anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenleriyle anonsa eşlik etmişti.

Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da "Ankara'nın son 5 yılı boş yıllardır. Görev yaptığı süre boyunca Türk milliyetçiliği adına bir tane faaliyet yapmamıştır. Seçimden seçime 'Ben Türk milliyetçisiyim' diyor. Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür. Vatanını seven çok çalışır" sözleriyle eleştirdi.





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