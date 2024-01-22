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Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı: Çakarlı araçlarla konvoy

AKP'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un Polatlı gezisinde kendisine onlarca çakarlı araç eşlik etti.

Siyaset
  • 22.01.2024 11:19
  • Giriş: 22.01.2024 11:19
  • Güncelleme: 22.01.2024 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı: Çakarlı araçlarla konvoy

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un Polatlı ilçesine ziyaretinde çakarlı araçlarla düzenlenen konvoy dikkat çekti.

Turgut Altınok'un ilçeye gelişi anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenleriyle anonsa eşlik etti.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 

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