Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı: Çakarlı araçlarla konvoy
AKP'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un Polatlı gezisinde kendisine onlarca çakarlı araç eşlik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un Polatlı ilçesine ziyaretinde çakarlı araçlarla düzenlenen konvoy dikkat çekti.
Turgut Altınok'un ilçeye gelişi anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenleriyle anonsa eşlik etti.
O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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