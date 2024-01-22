Turgut Altınok'tan 'AKP Genel Merkezi anketi' iddiası: Oran verdi

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, AKP Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu iddia etti.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'taki yerel seçimlerde başkentte yüzde 73 oranında oy alabilecek potansiyelleri olduğunu iddia etti.

Altınok, dün AKP Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Altınok, Cumhuriyet Halk Partili olup da "Sana oy vereceğim" diyen birçok vatandaşın bulunduğunu iddia ederek, "son 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı bir eser görülmediğini" öne sürdü.

Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini belirten Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

'ANKET' İDDİASI

AKP Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu iddia eden Altınok, şunları kaydetti:

"Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek" ifadesini kullandı.

Yenimahalle'de de seçimi alacaklarına inandıklarını söyleyen Altınok, yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyelleri olduğunu öne sürdü.