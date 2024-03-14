Turgut Altınok'tan 'mal varlığı' yanıtı: Ben orada ayeti diyorum

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığına ilişkin, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" sözlerine ilişkin, "Ben orada ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın" dedi. Altınok, "Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Açıklamaların ardından gazetecilerin mal varlığını ne zaman açıklayacağına yönelik sorusu üzerine Altınok, "Ben orada ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"Onu ben istediğimde duyacaksınız" diyen Altınok, şunları söyledi: "Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir."

NE DEMİŞTİ?

Habertürk'te katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili konuşan Altınok, şunları söylemişti:

"Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. "Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var... Londra'da evim falan yok, çocuklarımın şirketi de yok. Londra'da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra'da kimin evi varsa ona sorun. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır."