Turizm sektöründe hedefler tutturulamadı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) turizm uydu hesabı, 2019-2022 verilerini yayımladı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022'de 586 milyar 764 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti. Buna göre, turizme konu ürünler; ziyaretçilere yönelik konuklama hizmetleri, gıda ve içecek servis hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri 2022 yılında, bir önceki yıla göre artsa da pandemi öncesine dönemedi.

Söz konusu veriler 2019 yılının yani pandemi öncesinin gerisinde kaldı. İç turizm tüketiminin yurt içi arz içindeki payı 2019 yılında yüzde 3,9 olarak kaydedilmişken 2022 yılında yüzde 3,3'de kaldı. Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı da 2019 yılında yüzde 4,6 olarak izlenmişken, 2022 yılında 4,4 olarak kaydedildi. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla göre arttı, pandemi öncesine dönemedi. Turizmde istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılında 935 bin kişi olarak kaydedilirken 2022 yılında bu sayı 885 bine geriledi.