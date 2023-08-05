Turizmdeki tek umut TL'nin değersizleşmesi: Türkiye 'ucuzluğu' ile gündemde

Türk Lirası, döviz karşısında erimeye devam ederken, Türkiye 'ucuz fiyatlar' gerekçesiyle tatil adresleri arasında gösteriliyor. Financal Times, "Tatilciler, ucuzluk arayışıyla Türkiye'ye yöneldi" yorumunu yaptı.

Döviz kurundaki büyük yükseliş ve Türk Lirası'ndaki büyük erime sürerken, Türkiye 'ucuzluğu' ile gündeme geliyor.

Türkiye'nin 'ucuz tatil ülkesi' olması dış basının da ilgisini çekti.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesini haberinde tatilcilerin 'ucuzluk' arayışıyla Türkiye'ye yöneldiğini yazdı.

"Türkiye'nin 900 milyar dolarlık ekonomisi ekonomik krizin pençesinde" olduğu belirtilen haberde, "Gıda ve enerji maliyetleri gibi günlük temel ihtiyaçların artan maliyetlerinin kendi ülkelerindeki yaşam standartlarını vurduğunu gören, nakit sıkıntısı çeken tatilciler, ucuzluk arayışıyla buraya yöneldi" değerlendirmesini yaptı.

Haberde görüşlerine yer verilen Avrupa Seyahat Komisyonu İcra Direktörü Eduardo Santander, "Daha uygun fiyatlı seyahat deneyimleri arayanlar için Türkiye biçilmiş kaftan" yorumunu yaptı.

Haberde, İstanbul'a gitmeden önce Antalya'ya uğrayan Fransız turist Emmanuel'in, "Paris'te 7 ya da 8 Euro'dan daha ucuza yemek yiyemezsiniz, burada ise 3 Euro" dediği aktarıldı.