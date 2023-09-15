Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne rektör olarak Arap Dili ve Edebiyatı profesörü atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Rahmi Er'i Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin rektörlüğüne getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre havacılık eğitimi veren Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne rektör olarak Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Rahmi Er atandı.

Aynı zamanda YÖK üyesi olan Prof. Dr. Er, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yaptı. YÖK'ün internet sitesine göre Er , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Er, Ankara Üniversitesi’nde Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında doktorasını tamamladı. Er, Suudi Arabistan’daki Kral Suud Üniversitesi’nde doktora araştırması yaptı. Er, 2015 yılında Yükseköğretim Kurumu Üyeliğine, 2016 yılında da Yükseköğretim Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği’ne getirildi.