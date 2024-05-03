Türk ihracatçılar, İsrail'le ticaret yasağını delmenin yolunu arıyor

Reuters'e konuşan ihracatçılar, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurmasına yönelik geçici çözümler aradıklarını, masalarında 3. ülkeden ihracatın da bulunduğunu aktardı.

İktidarın, kamuoyunun artan tepkisi sonrası İsrail ile ticari ilişkileri Gazze'ye dönük saldırıların başlamasından çok uzun bir süre sonra kesmek zorunda kalması, Türkiye'deki ihracatçıları memnun etmedi.

AKP iktidarı, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail ile ticareti seçim yenilgisinden sonra önce kısıtlamış; ardından da sonlandırmıştı.

İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı’na konuşan dört ihracat şirketi sahibi, Türkiye’nin İsrail’e ticareti durdurmasına şaşırdıklarını söyledi. Kesin siparişleri olan Türk ihracatçılar, ürünlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e göndermenin yollarını aradığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticarete ilişkin verileri açıkladığı toplantıya katılan ve ismi açıklanmayan bir ev eşyası ihracatçısı şirketinin sahibi, ticaretin durdurulmasının kendilerini zor durumda bıraktığını, ürünlerinin gümrükte bekletildiğini ve bu durumun ihracatçıları alternatif yollar aramaya ittiğini söyleyerek, "Dün gün boyu gümrüklerle uğraştık ve sorunun ne olduğunu anlayamadık. Yasak kararı açıklanmadan sistem kapatıldı" dedi.

MISIR, ÜRDÜN, LÜBNAN SEÇENEKLERİ

Bir gıda ihracatçısı, ticaretin durmasının aynı zamanda İsrail gümrüğünden geçmek zorunda olan ve Filistin topraklarına gönderilen malların da engellenmesi anlamına geldiğini söyledi. "Filistin halkı da acı çekecek. Mısır, Ürdün veya Lübnan üzerinden gönderebilecek miyiz göreceğiz. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum" diye konuştu.

‘BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MADDİ KAYIP’

Bölgeye çikolata ve şekerleme ihracatı yapan bir şirketin sahibi ise "Şirketimizin İsrail pazarı için özel olarak ürettiği ve ambalajları tamamen İbranice olan ürünler var. Bizim için büyük maddi kayıp. İsrail'de alacaklı olduğumuz, borcumuz olan firmalar var. Ticaret durduğunda bu alacaklarımız ne olacak?" diye sorarak, İsrail'deki ticari ortaklarıyla görüştükten sonra duruma çözüm arayacaklarını söyledi.