Türk-İş verileri: Açlık sınırı 12 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

Türk-İş'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin 198 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813 liraya ulaştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 12 bin 198, yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', 12 bin 198 lira olarak hesaplandı.

SON 1 YILDAKİ GIDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 77,04

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 39 bin 733 lira oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 15 bin 813 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla artış oranı da yüzde 77,04 olarak hesaplandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ARTTI

Ağustos ayında süt ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, peynir yüzde 26 zamlandı. Market markalı süt fiyatları 21,5 TL/L, peynir 117,5 TL/kilo seviyesine geldi. Dana etinin fiyatında sınırlı bir düşüş gözlemlendi.

Dana kıyma ortalama 303, kuşbaşı ortalama 340 TL'den reyonlardaki yerini aldı. Bir ayda balık (kültür) ve nohut yüzde 4, tavuk yüzde 7, yağlı tohumlar (kuru yemiş) ve yeşil mercimek yüzde 10, kırmızı mercimek ve yumurta yüzde 11 oranında zamlandı. Tavuk yumurtasının tanesi 3,60 TL'nin üzerine çıktı.