Türk Telekom'dan VAE tarifelerine yüzde 70 zam

Telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, internet port ücretlerini güncelledi. 1 Haziran 2022’de tartışmalı olarak yürürlüğe giren port ücretlerine yüzde 70 zam geldi.

Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle başlayan zam furyası devam ediyor.

Dünya'nın haberine göre, Türk Telekom, referans veri akış erişim(VAE) tarifelerinde fiyat güncellemesi yaptı.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verebilen tek toptan internet hizmet sağlayıcısı konumunda olan Türk Telekom’un tarife güncellemesi, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi. Hem VAE hem de port ücretlerine geçen seneki tarifenin üzerine yüzde 70 zam yapıldığı görülüyor.

İnternet hizmetleri ile ilgili olarak tarifelerin ne zaman düzenleneceği, yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe konulacağına ilişkin yasal bir düzenleme yok.

ARIZA KAYDI CEZA BEDELİ 270'E YÜKSELDİ

Türk Telekom tarifelerinin en çok şikayet alan fiyat artışı ise arıza durumunda müşteriye yansıtılacak ücret oldu.

Türk Telekom’dan kaynaklanmayan arıza kaydı ceza bedeli 270,21 TL’ye yükseltildi. Daha önce uygulanan tarifede Türk Telekom bu ücreti İnternet Servis Sağlayıcı’ya 14 TL olarak yansıtıyordu.

YÜZDE 67 ZAM YAPILMIŞTI

Türk Telekom, geçtiğimiz yıl, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere VAE'ye yüzde 67 zam yapmıştı. Zam, daha sonra Haziran ayında yürürlüğe girecek şekilde ertelenmişti. İki yıllık bir aradan sonra Türk Telekom’un tarife güncellemesi, geçtiğimiz yıl kamuoyunda çok tartışılmıştı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından, her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere mobil telefon hizmetleri için azami ücret tarifesi belirleniyor. BTK, bu yıl 1 Nisan’da yapılan zamma ilişkin kamuoyu bilgilendirmesini ise yapmamişti.