Türk Yahudi Toplumu: Masum sivillerin katledilmesini şiddetle reddediyoruz

Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye gerçekleştirilen saldırı hakkında yaptığı açıklamada "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" denildi.

Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada hastane, huzurevi ve okul gibi yerlere gerçekleştirilen saldırıların hiçbir durumda savunulamayacağına dikkat çekildi.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada sivillerin "Masum sivillerin katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! 'Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur', kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."