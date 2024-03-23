Türkan Elçi'den Ekrem İmamoğlu ve Kürt seçmen açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul'da seçimin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçeceğini söyledi. Elçi, ''Ekrem İmamoğlu’na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve yaklaşık 9 sene önce silahlı saldırıda katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İstanbul 3. Bölge'de yürüttüğü çalışmalar sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Elçi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kürtçe konusundaki açıklamalarının seçmende sempatiye neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

''İBB’nin Kürtçe kurslar açması veya Kürtçe konserlerin engellenmemesi gibi girişimlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde Ekrem İmamoğlu’nun Kasımpaşa’da ‘Ne güzel Kürtçe yazmış, kurban olurum senin diline. Onları öğreneceğiz öyle görünüyor’ söyleminin de Kürtçenin üzerindeki baskıcı politikalara çözüm arama, Kürtler ile bağ kurma gibi bir meramdan ileri geldiği söylenebilir.''

''İMAMOĞLU’NUN 'AFYON' TEPKİSİ İLE KÜRTLERLE BAĞI PEKİŞTİ''

DEM Parti’nin İstanbul’dan aday çıkarması ve CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın açıklamalarını da değerlendiren Elçi, ''Afyon’dan yapılan açıklamanın hemen sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması önemli bir hamleydi. Olumsuz sonuçlar doğuracak bir söylem, kısa sürede olumlu bir yöne evrildi. Kürtler ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bağ biraz daha pekişmiş oldu diyebiliriz. Bu değerlendirmeyi yine kahvehanelerde, çarşıda, pazarda yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak yapıyoruz'' diye konuştu.

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENLERİ HAKKIYLA İZAH EDİLMEDİ"

"Barış süreci olarak adlandırılan 2015 yılının travmasını üzerimizden henüz atamadık" diyen Elçi, ''Maalesef ki şeffaf olmayan, müphemliklerle ilerleyen süreçte yaşanan çözümsüzlüğün nedenleri hakkıyla izah edilmedi. Büyük umutlarla bekleyiş içinde olan toplumun aklı başında bireylerinin hayallerinin yıkıldığını, bunun yanında farklı sebeplerden dolayı rahatsızlığını dile getirmede imtina ettiğini, sorunları çözmek için yola çıkanlara karşı güven yitimi yaşadığını da göz ardı etmemek gerekir'' görüşüni dile getirdi.

"SEÇİM ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU ARASINDA"

AKP- MHP ortaklığında bölgede yeni bir "barış süreci" beklentisinin inandırıcı olmadığını vurgulayan Elçi, ''Elbette ki hepimiz güneşin doğuşunu bekliyoruz ama güneşin doğması için göğün karanlıktan kurtulup alaca karanlığa evirilmesi ve daha sonra güneşin aydınlık emarelerinin belirmesi gerekmez mi? Örneğin, meseleye yargının bağımsız ve objektif olamamasından, adalet dağıtamamasından hareketle nasıl bir karanlıkta yaşadığımızı anlatmakla başlayabiliriz. Yargı makamlarının baskılandığı, temel hak ve özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün olmadığı, adaletin tecelli etmediği bir ülkede aydınlığa yani barışa doğru bir yola evirileceğimiz ne derece inandırıcıdır?'' ifadelerini kullandı.

Türkan Elçi, yerel seçimlerde Kürt seçmenin tavrının ne olacağını değerlendirirken, ''Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nun arasında gerçekleştiğini göz ardı etmemek gerektiğini hatırlatmak isterim. Bir nevi içinde bulunduğumuz koşulların devamına icazet verip vermemenin oylamasıdır bu seçim'' dedi.