Türkan Elçi: Planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, öldürülen eşi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcının, sanıkların beraatı yönünde mütalaa vermesine tepki gösterdi. Elçi, "Türkiye’de planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım. Üzgünüm, kaygılıyım" dedi.

CHP İstanbul Milletveliki Türkan Elçi, eşi ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 9 yıl önce katledilmesine ilişkin davada savcının, tutuksuz yargılanan 3 polisin beraatini istemesine tepki gösterdi.

Davanın barış talep edenlerin davası olduğunu dile getiren Elçi, "Böylesi önemli bir davanın Türk yargısına kara bir leke olarak geçmesini önemsemedikleri için kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından davaya ilişkin paylaşım yapan Elçi, şunları söyledi:

"Savcının mütalaasında sanıklar hakkında berat istemesine şaşırdım mı? Elbetteki şaşırmadım. Türkiye’de planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım.

Yargılama süresince ileri sürüdüğümüz tüm taleplerimizin reddiyle karşılaştığımız için, ilk duruşmada söz hakkı tanınmadan dışarıya atılmakla tehdit edildiğimiz için, mahkeme ile aramıza duvar örüldüğü için, vurulma anının kameralardan silinmesine göz yuman, esas faillerin bulunmasında hiçbir çaba sarf etmeden yargılamayı dostlar alışverişte görsün minvalinde yürüten bir yargıyla karşı karşıya olduğumuzu bilen biri olarak elbetteki şaşırmadım.

Şaşırmadım, üzgünüm. Üzgün olduğum kadar kaygılıyım. Yargının bağımsız ve objektif olmak istememesinde direttiği için, birilerinin düğmeye basmaya devam ettiği için kaygılıyım. Böylesi önemli bir davanın Türk yargısına kara bir leke olarak geçmesini önemsemedikleri için kaygılıyım.

Tahir Elçi davası, benim şahsi meselem olduğu kadar toplumu yakından ilgilendiren bir davadır. Barışı talep edenlerin davasıdır. Onurlu yaşamı talep edenlerin davasıdır. Çocukların, gençlerin savaş alanlarına sürülmesine karşı çıkanların davasıdır. Yaşama kutsallık atfedenlerin davasıdır. Vesselam, insanım diyenlerin davasıdır."

Savcının mütalaasında sanıklar hakkında berat istemesine şaşırdım mı? Elbetteki şaşırmadım. Türkiye’de planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım.

Yargılama süresince ileri sürüdüğümüz tüm taleplerimizin reddiyle karşılaştığımız için, ilk… — Türkan Elçi (@turkan_elci) April 29, 2024