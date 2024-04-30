Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkan Elçi: Planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, öldürülen eşi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcının, sanıkların beraatı yönünde mütalaa vermesine tepki gösterdi. Elçi, "Türkiye’de planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım. Üzgünüm, kaygılıyım" dedi.

Güncel
  • 30.04.2024 09:34
  • Giriş: 30.04.2024 09:34
  • Güncelleme: 30.04.2024 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Türkan Elçi: Planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım

CHP İstanbul Milletveliki Türkan Elçi, eşi ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 9 yıl önce katledilmesine ilişkin davada savcının, tutuksuz yargılanan 3 polisin beraatini istemesine tepki gösterdi.

Davanın barış talep edenlerin davası olduğunu dile getiren Elçi, "Böylesi önemli bir davanın Türk yargısına kara bir leke olarak geçmesini önemsemedikleri için kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından davaya ilişkin paylaşım yapan Elçi, şunları söyledi: 

"Savcının mütalaasında sanıklar hakkında berat istemesine şaşırdım mı? Elbetteki şaşırmadım. Türkiye’de planlı suikastların faili meçhulle sonuçlanacağını bilen biri olarak şaşırmadım.

Yargılama süresince ileri sürüdüğümüz tüm taleplerimizin reddiyle karşılaştığımız için, ilk duruşmada söz hakkı tanınmadan dışarıya atılmakla tehdit edildiğimiz için, mahkeme ile aramıza duvar örüldüğü için, vurulma anının kameralardan silinmesine göz yuman, esas faillerin bulunmasında hiçbir çaba sarf etmeden yargılamayı dostlar alışverişte görsün minvalinde yürüten bir yargıyla karşı karşıya olduğumuzu bilen biri olarak elbetteki şaşırmadım.

Şaşırmadım, üzgünüm. Üzgün olduğum kadar kaygılıyım. Yargının bağımsız ve objektif olmak istememesinde direttiği için, birilerinin düğmeye basmaya devam ettiği için kaygılıyım. Böylesi önemli bir davanın Türk yargısına kara bir leke olarak geçmesini önemsemedikleri için kaygılıyım.

Tahir Elçi davası, benim şahsi meselem olduğu kadar toplumu yakından ilgilendiren bir davadır. Barışı talep edenlerin davasıdır. Onurlu yaşamı talep edenlerin davasıdır. Çocukların, gençlerin savaş alanlarına sürülmesine karşı çıkanların davasıdır. Yaşama kutsallık atfedenlerin davasıdır. Vesselam, insanım diyenlerin davasıdır."

TAHİR ELÇİ DAVASI'NDA SAVCI MÜTAALASI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa verdiği belirtildi.

Savcının 25 Nisan'da mahkemeye sunduğu mütalaasında, "Olay yerinde görevli polis memuru sanıklar S.T, F.T. ve M.S. ile adı geçen teröristler arasında gerçekleşen silahlı çatışma anında nereden geldiği yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tahir Elçi cinayeti davası: Savcı sanıkların beraatını istedi
CHPli Gökçenden Tahir Elçi Davasında sanıklara beraat istenmesine tepki
BirGün'e Abone Ol