Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: "İyi haberlerin sevindirdi"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.

Kültür Sanat 28.03.2024 17:30 Giriş: 28.03.2024 17:30

Güncelleme: 28.03.2024 17:41 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos