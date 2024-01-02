Türkan Şoray'dan 'sahte hesap' açıklaması

Sanatçı Türkan Şoray, adına açılan sahte X (Twitter) hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine bir açıklama yaptı. Şoray Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır” diye yazdı.

Türkan Şoray, adına açılan sahte X hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine bir açıklama yaptı.

Şoray, yaptığı açıklamada; "Benim Twitter hesabım yoktur, sadece resmi Instagram hesabım vardır" dedi.

Türkan Şoray'ın sosyal medya platformu X'te (Twitter) hesap açtığı iddiası gündem oldu.

Hesabın takipçi sayısı kısa sürede artarken, hesaptan politik paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Haber siteleri de Şoray’ın fotoğrafını kullanarak “Yeni yılda bir yenilik de ben yaptım ve Twitter hesabı açtım. Tek resmî hesabım budur. Atatürk’ümüzün yolunda modern, çağdaş ve refah bir ülke olmayı diliyorum. Herkese mutlu sağlıklı yeni yıllar” mesajını yazan hesabı haberleştirdi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Türkan Şoray, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini uyardı.

Şoray hesabın sahte olduğunu Instagram hesabından duyurarak, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır” açıklamasını yaptı.



