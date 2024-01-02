Turkcell: Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt ettiğimiz bağışı AFAD hesabına aktardık

Türkiye Tek Yürek kampanyasında 3.5 milyar liralık bağış yapacağını açıklayan Turkcell, bugün AFAD'a taahhüt edilen miktarı aktardığını duyurdu. Turkcell böylelikle 11 ay sonra taahhüt ettiği bağışı tamamlamış oldu.

Turkcell, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt ettiği bağışın ödemelerini tamamladığını duyurdu.

Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından 15 Şubat 2023'te ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 3,5 milyar TL'lik bağış yapacağını taahhüt etti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 3.5 milyar TL'lik bağışı bugün (2 Ocak Salı) AFAD hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3.5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk” dedi.

Kazancı'nın açıklamasında bağışın ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığına dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

Böylelikle Turkcell, taahhüt ettiği bağışı 11 ay sonra tamamlamış oldu.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI

6 Şubat depremlerinin ardından ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmişti.

15 Şubat'ta ortak canlı yayın ile gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında aralarında Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom'un da bulunduğu kamu kuruluşları depremzedeler için bağışta bulunacaklarını taahhüt etmişti.

Kampanyada 115,1 milyar liralık bağış toplanmış, 2023 yılının Aralık ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vaat edilen miktarın 30 milyar TL'lik kısmının yatılrılmadığını açıklamıştı.

Hangi kurumların taahhüt ettiği miktarı yatırmadığına ilişkin kamuoyu ile herhangi bir bilgi ise paylaşılmamıştı.