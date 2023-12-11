Bakan açıkladı: ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan 115 milyar TL’nin 30 milyarı ortada yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın CHP'li Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtla birlikte ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan 115 milyar TL’nin 30 milyarının yatırılmadığı ortaya çıktı.

İktidar, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından 15 Şubat'ta televizyon şovu olarak gerçekleştirilen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında vaat edilen 115 milyar TL'nin 30 milyarının yatırılmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde 50 binden fazla can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarından toplanan paralarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde, depremin ardından bölgeye yardım için başlatılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasının 15 Şubat akşamı hemen hemen tüm TV kanallarından canlı olarak yayınlandığını anımsattı.

Gürer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şunları sordu:

“Kampanya hakkında yapılan canlı yayın sonrası taahhüt edilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak belirtilmiştir. Kampanya sonrası bağış toplamıyla ilgili belirtilen taahhüt miktarına ulaşılmış mıdır?

Kampanya sürecinde söz verilen bağış miktarı toplanıp nerede değerlendirilmiştir?

11 ili kapsayan depremle ilgili kişi, şirket, kurum, kuruluş bağışları ile toplam bugüne kadar ne kadar tutar yardım toplanmıştır? Tutarlar tek elde mi, (AFAD) yoksa birden çok hesapta mı toplanmaktadır? Dağılım nasıl sağlanmaktadır?

Kampanya boyunca taahhütte bulunan ancak bağış yapmayan kişi veya kuruluşların tespiti yapılmış mıdır? Eğer tespit edildiyse, bu kişi veya kuruluşlar hakkında neden ödeme yapmadıklarına ilişkin açıklama yapılacak mıdır?

Kampanya sürecinde elde edilen bağışların nasıl ve hangi alanlarda kullanılacağı hakkında kamuoyuna bilgi verilecek midir?

Deprem bölgesinde sürecinin özellikle nakdi yardımlar konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik boyutunda gereken denetim, kontrol ve teftiş yapılmakta mıdır?”

85 MİLYAR 697 MİLYON TOPLANDI

Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kampanya kapsamında toplam 85 milyar 697 milyon TL bağış toplandığını açıkladı.

Yerlikaya, bağış yatırma işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek kampanya kapsamında bağışçılar tarafından yatırılan tutarların, kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini açıkladı.

"BAĞIŞ YAPMAYANLAR TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapıldığını da ifade ederek bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ettiğini belirtti.

56 MİLYAR HARCANDI

Toplanan bağışlardan bugüne kadar 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 liranın, deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardım, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, wc, gıda ve hijyen kolisi alımı için kullanıldığını belirten Bakan Yerlikaya, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. Ali Yerlikaya, kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar ve harcama işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi olduğundan ilgili mevzuat uyarınca belirli aralıklarla gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını da açıkladı.

Kampanyanın yapıldığı tarihten bu yana 10 aydan fazla zaman geçtiğine de işaret eden CHP Milletvekili Gürer ise, taahhüt ettiği halde halen para yatırmayan kişi ve kurumların bundan sonraki süreçte yatırma olasılığının zayıf olduğunu vurguladı.

GÜRER: ÇOK SAYIDA KURUM SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Kampanya kapsamında Merkez Bankası’nın 30 milyar lira, Ziraat Bankası’nın 20 milyar lira, Vakfıbank’ın 12 milyar lira, Halkbank’ın 7 milyar lira bağış sözü verdiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

“Zaten adı geçen 4 kamu bankasının verdiği bağış sözü yaklaşık 70 milyar lirayı buluyor. Ayrıca Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türkcell 3,5 miyar lira, Borsa İstanbul da 2 milyar lira bağış sözü vermişti. Bu 3 kurumun bağış miktarı da 8 milyar lirayı buluyor. Kamu bankalarının verdiği bağış miktarının üstüne bu üç kurumun verdiği 8 milyar lirayı eklediğimiz de zaten toplanan 85 milyara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Toplanan miktarın 85 milyar lira olduğu düşünüldüğünde demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş.”