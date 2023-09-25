Turkcell’de sular durulmuyor: 10 günlük genel müdür görevden ayrıldı

Murat Erkan’ın yerine 10 gün önce işe başlayan Turkcell'in yeni genel müdürü Bülent Aksu'nun görevinin sona erdiği açıklandı. Aksu, genel müdürlüğe getirilmeden önce Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen ve 14 Eylül’de yapılan Turkcell Olağan Genel Kurulu’nda kurumun genel müdürlüğüne getirilen Bülent Aksu’nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Murat Erkan’ın istifasının ardından Turkcell Yönetim Genel Müdürü olan Bülent Aksu, 30 yıla yakın bir süredir telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde finans, vergi, yönetim alanlarında üst düzey yöneticilik yapıyor.

İŞ HAYATINA KUVEYT TÜRK’TE BAŞLADI

Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak başladı. Çalık Holding ve Akfel Grup’ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafineri’de CFO’luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi birçok finansal işlemleri başarıyla yürüttü. Temmuz 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de CFO olarak görev yaptı.

MART 2020’DE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ

Ağustos 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı, Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019 - Şubat 2021 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Aksu, Mart 2020’de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmişti.

Aksu'nun 14 Eylül'de genel müdür olarak atanmasıyla boşalan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise eski AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı getirilmişti.

MURAT ERKAN 11 EYLÜL’DE İSTİFA ETMİŞTİ

Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer almıştı.