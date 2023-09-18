Türkiye A Milli Takımı için Montella iddiası İtalya basınında

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adaylar arasında gösterilen Vincenzo Montella ile ilk temasın kurulduğu ileri sürüldü. İtalya basınında yer alan habere göre Montella, TFF'den düşünmek için süre istedi.

Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktör arayışlarına başladı. İsmi en çok geçen iki isim ise Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella.

NTV Spor'un aktardığına göre İtalya basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, TFF ile Montella arasında ilk temas kuruldu. 49 yaşındaki İtalyan teknik direktörün düşünmek için zaman istediği ileri sürüldü.

Haber detayında Montella için, "Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında bu fırsatı değerlendirmek mantıklı olur" yorumu yapıldı. Montella'nın önümüzdeki birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan ve daha sonra Milan, Sevilla, Fiorentina gibi takımları çalıştıran Montella, son iki sezonda Adana Demirspor'da görev yaptı.