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Türkiye'den Yunanistan'a orman yangınları için yardım teklifi

Türkiye, 4 gündür yangınların sürdüğü Yunanistan'a dün, 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

Dünya
  • 22.08.2023 16:16
  • Giriş: 22.08.2023 16:16
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:24
Kaynak: AA
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Türkiye'den Yunanistan'a orman yangınları için yardım teklifi
Fotoğraf: DHA

Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

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