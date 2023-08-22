Yunanistan'da orman yangını: 18 göçmenin cansız bedeni bulundu

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında Meriç Bölgesi'nde 18 kişinin cansız bedeni bulundu. Cansız bedenlerin ülkeye Meriç'ten giriş yapan göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Dünya 22.08.2023 15:36 Giriş: 22.08.2023 15:36

Güncelleme: 22.08.2023 15:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv