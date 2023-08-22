Yunanistan'da orman yangını: 18 göçmenin cansız bedeni bulundu
Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında Meriç Bölgesi'nde 18 kişinin cansız bedeni bulundu. Cansız bedenlerin ülkeye Meriç'ten giriş yapan göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Yunanistan'da, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 cansız beden bulunduğu belirtildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 cansız beden bulundu.
Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.