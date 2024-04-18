Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı belli oldu: Fiyatlar yüzde 57 arttı!

Dr. Buğra Gökce, Türkiye genelinde mart ayı itibarıyla konut satış fiyatlarının yüzde 57 arttığını aktararak, "Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 264 bin 430 TL" bilgisini paylaştı. Gökce, "Vatandaşlarımız yeterli geliri olmadığı veya kredi bedeli yüksek olduğu için konut almakta zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

11 yılda yabancılara satılan konut sayısının 386 bin 297’e ulaştığını belirten Gökce, "Ocak - Mart döneminde Türkiye’de 279 bin 604 konut satıldı. Bir önceki yıl aynı döneme göre konut satışları yüzde 1,3 düştü" dedi.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI

"Mart ayında ipotekli satışlar 2023 yılına göre yüzde 49 azaldı" diyen Gökce, şunları aktardı:

"Ocak - Mart döneminde yabancılar 5 bin 685 konut satın aldı. Mayıs 2012’den 2024 yılı Mart sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 386 bin 297’e ulaştı. Ocak - Mart döneminde Rus vatandaşları 1.361 konut satın alırken, İran vatandaşları 590, Ukrayna vatandaşları 361 konut satın aldı."

ORTALAMA KONUT FİYATI

Buğra Gökce, şöyle devam etti: "Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Mart ayı itibarıyla konut satış fiyatları yüzde 57 arttı. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 264 bin 430 TL."

SOSYAL KONUT İHTİYACI ARTIYOR

81 ilde sosyal konut ihtiyacının arttığını belirten Gökce, "Konut satışları düşüş gösterse de konut talebi devam ediyor. Vatandaşlarımız yeterli geliri olmadığı veya kredi bedeli yüksek olduğu için konut almakta zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ UYGULAMALAR LAZIM"

"Konut hakkı Anayasa’da yerini alan temel bir haktır" diyen Gökce, "Bu hakkın korunması ve vatandaşlarımızın konut erişiminin güvence altına alınması için tüm Türkiye’de çeşitli tiplerde sosyal konut üretilmesi ihtiyacı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Buğra Gökce, şunları söyledi:

"Sosyal konutların yanı sıra özellikle öğrencilerin nitelikli ve yurt ihtiyacı da devam ediyor. Bu şartlarda yabancılara konut satışı uygulamasının da durdurulması ve konut piyasası denge bulana kadar yabancılara konut satışının askıya alınması temel bir ihtiyaç. Son söz: Türkiye’ye çok ağır bir konut krizi yaşatan uygulamalarla konut krizi çözülemez. Yeni uygulamalar ve yeni bir zihniyet lazım!"