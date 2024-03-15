Türkiye ile Irak'tan ortak bildiri

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"nin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. PKK ile ortak mücadeleden söz edilen bildiride daimi taraflar arasında daimi komitelerin kurulacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle başkent Bağdat’ta bir araya geldi.

"Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde, tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun görüşüldüğü belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ramazan ayı sonrasında Irak’ı ziyaret edeceği de vurgulanırken söz konusu görüşmeler için gündem maddelerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığı da aktarıldı.

Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerde düzenli temas mekanizmaları oluşturmak için Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

ORTAK DAİMİ KOMİTELER

Bu kapsamda 'terörle mücadele', ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak’ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı.

PKK VURGUSU

Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nin Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığ ifade edildi. Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yi "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nin Türkiye'ye karşı saldırılarda Irak topraklarını kullandığı vurgulandı.

Tarafların, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan katliamları da görüştüğü belirtilirken 'Filistin davasının' desteklenmesi konusunda güçlü iradelere sahip oldukları öne sürüldü.

Bildiride, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde tarafların düzenli olarak görüşecekleri de ifade edildi.