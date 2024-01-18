Türkiye kupasında son 16 mücadelesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar arasına Antalyaspor, Pendikspor’u 2-1, Başakşehir, Boluspor’u 1-0, Gaziantep de Bodrumspor’u yenerek katıldı. Son 16 turu kura çekimi 22 Ocak’ta yapılacak.

Spor Servisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalma mücadelesi devam ediyor. Dün yapılan karşılaşmalar sonucunda Antalyaspor, Başakşehir, Gaziantep tur atlayan takımlar arasına katıldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ise, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Pendikspor’u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

32. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç’in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir’in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz’in solundan ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 49. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit’in sağından filelere gönderdi: 1-1 54. dakikada Romero’nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek’in şutunda, top kaleci Murat Akşit’in solundan ağlara gitti: 2-1 59. dakikada Assombalonga’nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Antalyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR DE TURLADI

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor’u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 9. dakikada Aleksic’in pasıyla Boluspor ceza sahasında topla buluşan Keny’nin, sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 19. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler’in arka direğe ortasını Batuhan kafa ile altıpas içine indirdi. Keny de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47. dakikada Boluspor beraberlik golüne yaklaştı. Safa Kınalı’nın pasıyla Başakşehir ceza sahasına giren Bettaieb, kaleci Deniz’le karşı karşıya kaldı. Bettaieb’in uygun pozisyonda şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Batuhan, Boluspor ceza sahasına girdi. Batuhan’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci İsmail ayağıyla yaptığı kurtarışla golü önledi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

GAZİANTEP 90+6’DA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK’yi 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Gaziantep ekibine turu getiren golü 90+6. dakikada Djilobodji kaydetti.