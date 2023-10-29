Türkiye'nin dört bir yanında 100. yıl coşkusu

Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı ülke çapında gerçekleştirilen tören ve gösterilerle kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu kent meydanlarında marşlara ve törenlere eşlik ederek sürdürüyor.

Saltanatı ve hilafeti ortadan kaldırarak çağdaş bir siyasal düzeni Türkiye’ye kazandıran Cumhuriyet, 100 yaşında.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yaşı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul'dan Ankara'ya, Malatya'dan Diyarbakır'a kadar bütün illerde Cumhuriyet Bayramı için tören düzenleniyor.

Törenlerde halk oyunları gösterisi sunuldu. Yurttaşlar, marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kent Meydan'ında tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA

KAYSERİ

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fotoğraf: AA

İSTANBUL

İstanbul'da ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu" ise 3. Köprü'de yapıldı.

Fotoğraf: AA

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler, tören alanı üstünden uçuş yaptı.

Fotoğraf: AA

Törene, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve yurttaşlar katıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, atletizm yarışmaları yapıldı.

Fotoğraf: AA

ÇORUM

Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Çorum Belediyesi koordinasyonunda 100 kişi "Çorum Halayı" gösterisi yaptı.

Fotoğraf: AA

MALATYA

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Fotoğraf: AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı, valilikte tebrikleri kabul etmesinin ardından İnönü Caddesinde beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile araçla tören birlikleri ile yurttaşları selamladı.

NİĞDE

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydan'ında tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Vali Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yurttaşların bayramını kutladı.

MARDİN

Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumunda program düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Programda, geçit töreni yapıldı.

AĞRI

Ağrı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, adliye binası önünde düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.