Türkiye'nin en kalabalık ilçesi: Esenyurt'ta oy kullanma işlemi sürüyor

Türkiye'de 978 bin 7 nüfuslu en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta oy kullanma işlemi sürüyor. Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giden seçmenler dolayısıyla birçok bölgede yoğunluk oluştu.

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 10:03 Giriş: 31.03.2024 10:03

Güncelleme: 31.03.2024 10:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA