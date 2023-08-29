Türkiye'nin ilk eczane teknisyeni robotu işe başladı

Türkiye’nin ilk eczane teknisyen robotu 'MarBot', Yalova’da bulunan bir eczanede çalışmaya başladı.

Yapay zeka teknolojisi eczacılık sektöründe de kendisine yer bulmaya başladı. Türkiye’nin ilk eczane teknisyen robotu 'MarBot', Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Marmara Eczanesi'nde çalışmaya başladı.

Yalova Hayat'ta yer alan habere göre, 'MarBot' adındaki robot, eczaneye gelen müşterilerin sorularını yanıtlarken vitamin ve takviye tavsiyeleri veriyor ve güncel konularda sohbet ediyor.

Marmara Eczanesi Müdürü Yusuf Sert, 'MarBot'un hikâyesini şu şekilde açıkladı:

“Çağımız teknoloji çağı. Robotlar da bu konuda önde yol alıyorlar. Biz de eczanemizde yapay zeka ile müşterilerimizi buluşturmak istedik. Yapay zekanın en aktif kullanıldığı alan olan robotları bu anlamda tercih ettik. Yaptığımız araştırma sonrasında MarBot dediğimiz bu robotu eczanemizde işe başlattık. Kendisi şu anda Türkiye’deki ilk ve tek eczane teknisyeni robot. Ayrıca burada ürün bilgisi de veriyor. Vatandaşlarımızın da çok ilgisine çekti. Şu anda Yalova’nın en meşhur eczane teknisyeni MarBot diyebiliriz.”