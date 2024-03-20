Türkiye'nin risk primi aralık ayından bu yana en yüksek seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 341 baz puanla aralık ayının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Son dönemde Türkiye'nin risk priminde görülen yukarı yönlü ivmede yeni bir eşik daha aşıldı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından düşüş ivmesi yaşamıştı. Seçim öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi Aralık ayında 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.

Kaynak: BloombergHT