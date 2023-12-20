Türkiye Ormancılar Derneği'nden Şengör'ün ardından Ortaylı'ya yanıt

Türkiye Ormancılar Derneği, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Eğer orman mühendislerinin bütün bu usulsüzlüklere karşı ciddi bir şekilde mücadele verdiğini, tepki gösterdiğini, rapor yayınladığını söyleyen varsa beri gelsin. Ben şahsen özür dilemekten çekinmem." sözlerine yanıt verdi, yapılan çalışmaları ve raporları paylaştı.

Türkiye Ormancılar Derneği, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 17 Aralık 2023'te Hürriyet gazetesinde yer alan yazısına yanıt verdi.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin Celal Şengör'e madenlerle ilgili verdiği yanıtı köşesine taşıyan Ortaylı'ya yanıt veren derneğin açıklamasında "Öncelikle, 1924 yılında kurulmuş ve neredeyse 100 yaşına ulaşmış köklü bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Ormancılar Derneği olarak, Sayın Ortaylı’nın madenler ve doğa konusunda Prof. Dr. Celal Şengör’le aynı bakış açısına sahip olmamasından mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Ortaylı’nın “Eğer orman mühendislerinin bütün bu usulsüzlüklere karşı ciddi bir şekilde mücadele verdiğini, tepki gösterdiğini, rapor yayınladığını söyleyen varsa beri gelsin.” sözlerine yanıt verilen açıklamada, "Sayın Ortaylı’nın yapılmadığını düşündüğü her şeyi derneğimiz ve derneğimizin orman mühendisi üyeleri yıllardır yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Keşke Sayın Ortaylı önyargılı yaklaşımını yazıya dönüştürmeden önce derneğimize bir telefon açsa ya da hiç değilse derneğimizin internet sayfasını göz ucuyla da olsa inceleseydi." denildi.

Çalışmalara ve raporlara dair döküman ve link paylaşılan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Sayın İlber Ortaylı müsterih olmalıdır. Derneğimiz ve derneğimiz üyesi orman mühendisleri geçen 99 yılda olduğu gibi yarınlarda da ormanlarımıza sahip çıkma kararlılık ve azminde olacaktır. Sayın Ortaylı’nın, bu açıklamayı okuduğunda köklü ve onurlu bir camiaya haksızlık yapmış olduğunu anlayacağını düşünüyoruz. Kendisinden ne derneğimiz ne de üyelerimiz adına bir özür beklentimiz yoktur. Ancak, kamuoyunda gerçeklerle uyumlu olmayan bir algı yaratmaya mani olmak üzere düzeltici bilgilere sonraki yazılarında yer vereceğini beklemenin hakkımız olduğunu düşünmekteyiz."

ORTAYLI NE DEMİŞTİ?

Prof. Ortaylı, 17 Aralık 2023 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan İstanbul'da Depremler başlıklı köşe yazısının "Ormanlarımız" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"ORMANLARIMIZ

Geçtiğimiz günlerde maden mühendisleri ve madenciler Celal Şengör’ü açık oturuma davet etmişler. Konuşmasının özeti medyada son derece muğlak olarak verilmiş. Sevgili dostum Celâl’in kendine has üslubuyla çok sert tarifler yaptığı belli. “’Madencilik doğayı tahrip eder’ diyen adamı kovacaksın” demiş. Fakat genel olarak madencilik konusunda mı konuşuyor, yoksa Türkiye’deki madenler üzerinde mi duruyor belli değil. Celâl’in herhâlde Türkiye madenlerinin kapasitesi, büyük bir madencilik faaliyetinin yararları, zararları konusunda bir açıklayıcı konuşma yapması gerekli olacak.

Ormancılar Birliği Celâl Şengör’e karşı bir yazı yayımlamış. Doğrusu biraz hayret ettim. Zeytinlikleri tahrip ederek berbat kömür madenleri açanlara onay veren ziraat mühendisleri hem de profesör olanlarını gördük. Ayvalık’taki Kozak Yaylası dahil “granitleri çıkaracağız” diye edepsizce taş ocakları açıldığını ve orada pinus (fıstık ağacı) ormanlarının tahrip edildiğini gördük. Bütün bunların tahribine izin verenler maalesef siyasilerle beraber orman mühendisi bürokratlardır. Bu tahribat tüm Anadolu’da devam ediyor. Nihayet köylüler ve halk sokağa döküldü. Ama bir yandan da Edremit’teki Vakıf zeytinlikleri faaliyetlerini durduruyor, dahası fabrika kuruluyor, arazilerin üzerlerine oteller yapılacağına dair ciddi emareler var. Açıklama yok.

ORMAN MÜHENDİSLERİNİN MÜCADELESİ NEREDE

Türkiye madenlerinin çoğunun değersiz olduğunu ciddi maden mühendisleri söylüyor. Bu hal dünyaca ünlü profesörümüz Londra Imperial College’taki Prof. Dr. Rıfat Kandiyoti’nin raporlarından bellidir. Bütün bunlarla uğraşan bazen benim gibi tarihçiler veya şehir sevdalıları oluyor. Orman mühendislerinin ciddi bir kampanya açtıklarına, gürültü kopardıklarına şahit olmadım.

Türkiye genelinde bir laubalilik var. Neredeyse asırdîde olan Türk Tarih Kurumu’muzun Turgut Cansever elinden çıkan binasını boşaltıyorlar. Ne olacağı belli değil! Bunları söylediğim zaman şüphesiz bir bedel de ödeyeceğim, beni hiç rahatsız etmez, umurumda da değil. Bazı meslek erbabını temsil edenlerin cesur, ısrarcı ve enerjik olmaları gerekir. Eğer orman mühendislerinin bütün bu usulsüzlüklere karşı ciddi bir şekilde mücadele verdiğini, tepki gösterdiğini, rapor yayınladığını söyleyen varsa beri gelsin. Ben şahsen özür dilemekten çekinmem. Bir kişiyi konuşturup seyretmek Türk toplumunun âdetidir. Hâlbuki bu hiçbir şey ifade etmez. Modern cemiyetlerde öncü olan meslek örgütlerinin işi yürütmesi, insanları bilgilendirmeleri esastır."